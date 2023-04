Via al servizio di pronto intervento sociale 

Un Pronto intervento sociale e un Centro per la famiglia, due nuovi servizi inseriti all’interno del Plus 21, con capofila Selargius, destinati alla città e ai residenti di tutti i Comuni che fanno parte del distretto: oltre a Selargius ci sono Monastir, Monserrato, Nuraminis, Quartucciu, Sestu, Settimo e Ussana.

Il Pronto intervento sociale - fanno sapere da piazza Cellarium - sarà operativo da lunedì prossimo. «Si attiva in tutti i casi in cui ci sia un’emergenza o urgenza sociale, che richiede un intervento immediato e qualificato», spiegano dal Comune. Il servizio - finanziato con fondi europei - sarà disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni sino al 31 dicembre, e prevede la costituzione di un’apposita centrale operativa che consentirà, attraverso l’attivazione di un numero telefonico, di dare risposte tempestive agli utenti: accoglienza, ascolto telefonico, promozione di azioni di prevenzione attraverso la costruzione di mappe di vulnerabilità del territorio, nonché della raccolta di dati sul bisogno sociale. Sino all’immediato intervento sul posto, per poi accompagnare l’utente nelle strutture di accoglienza individuate.

Anche lo sportello del Centro per la famiglia partirà lunedì prossimo. «Si rivolge a nuclei familiari di ogni tipo con minori, residenti nei Comuni del Plus 21, a istituzioni scolastiche, operatori dei servizi pubblici, del privato sociale», fanno sapere dal Municipio, «ma anche insegnanti e volontari, e ha la finalità di offrire supporto alla genitorialità, consulenza legale, sostegno psicologico, pedagogico, educativo, sociale e mediazione familiare».

