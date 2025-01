Via al Servizio civile: bando per 61 giovani 

Sono 61 i giovani coinvolti nel nuovo bando sul Servizio civile universale della Città Metropolitana. Il progetto “Agire: la rete che unisce” è stato presentato ieri mattina a Palazzo Regio.

I ragazzi parteciperanno ad attività formative legate a settori come l'istruzione, il sociale, la protezione civile, l'assistenza alla persona, la tutela del patrimonio ambientale, storico e artistico. «Il Servizio civile universale è un'occasione rivolta ai giovani per fare esperienza di cittadinanza attiva e curriculare per il futuro, dentro la pubblica amministrazione», ha spiegato il sindaco metropolitano Massimo Zedda. «Coinvolgerà inoltre giovani in difficoltà economica che potranno così crearsi un percorso di formazione utile ai fini della propria vita professionale».

Una scelta che il sindaco considera strategica: «Svolgerla quest'anno acquisirà un aspetto particolare, essendo il 2025 l'anno del Giubileo e in seguito alla candidatura di Cagliari come città della Pace. Il capoluogo», evidenzia il primo cittadino, «si propone infatti come spazio di dialogo nel Mediterraneo, sede di conferenze sulla pace e azioni di collaborazione a livello imprenditoriale, culturale e sociale, con lo scopo di unire i popoli e aprire gli orizzonti alle generazioni che si stanno affacciando a questo sfidante e complesso mondo».

Tramite la Città Metropolitana, accreditata nell’Albo unico. Regione Sardegna, infatti, sono stati accreditati quali enti ospitanti i Comuni di Cagliari, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Pula, Quartu Sant’Elena, Selargius, Sarroch e Sinnai.

RIPRODUZIONE RISERVATA