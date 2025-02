Via al rush finale: il Lanusei parte in pole 

Nove turni alla fine, 27 punti in palio e tanti scontri diretti tra le prime cinque che potrebbero, forse, cambiare le carte in tavola. Il rush finale nel girone A di Promozione è alle porte: prenderà il via questo weekend con quattro anticipi e andrà avanti sino al 27 aprile, data dell’ultima giornata. Favorito per il successo finale è il Lanusei: pur avendo un solo punto di vantaggio sul Tortolì (51 a 50), ha un calendario meno ostico. Il Sant’Elena è terzo incomodo a -6, Villacidrese e Cus Cagliari sono addirittura a -8 e solo inanellando un filotto di successi potrebbero rientrare in gioco.

La situazione

A valutare gli ultimi risultati, e a studiare le prossime giornate, saltano agli occhi alcuni elementi significativi. Per primo l’accelerata della capolista, che dopo un periodo negativo coinciso con l’avvio del nuovo anno, appena 8 punti conquistati sui 18 disponibili da gennaio a inizio febbraio costati l’abbandono della prima piazza a favore del Tortolì (capace di recuperarne 17 di distacco), ha riacceso i motori aggiudicandosi proprio lo scontro diretto coi rossoblù (2-1 al Lixius), ne ha interrotto la striscia positiva ed è tornato in vetta, posizione consolidata col 5-2 all’Arborea nell’ultimo turno. Cinquina seguita a quella rifilata pochi giorni prima al Guspini nella semifinale di andata di Coppa Italia. «Nel periodo più delicato, quando i risultati non arrivavano, abbiamo cercato di capire se ci fossero problemi nel gruppo ma evidentemente non ce n’erano», il commento la scorsa settimana di Gigi Di Maio, direttore generale del club, «tra squalifiche di troppo e infortuni ci siamo trovati in difficoltà ma l’ambiente è sempre rimasto coeso e abbiamo saputo reagire».

Sfidanti

Il futuro potrebbe essere anche migliore, perché nei prossimi due mesi sono quattro le sfide di una certa difficoltà: uno degli ultimi scogli è rappresentato dal Cus Cagliari, quarto a quota 43, che domenica arriverà in Ogliastra; poi negli ultimi tre turni ci saranno Guspini e Tharros al Lixius e la trasferta a Castiadas, club di metà classifica. Nel mezzo ecco le sfide contro Villamassargia (ultima), Pirri, Atletico Cagliari, Orrolese e Masainas (tutte in zona rossa).

I “cugini”

Il Tortolì dal canto suo ha un calendario più impegnativo. Oltre ad aver comprensibilmente rallentato dopo un periodo eccezionale, già sabato andrà a Oristano per sfidare la Tharros, poi prima della fine del torneo dovrà incrociare Sant’Elena e Villacidrese in trasferta e Cus Cagliari in casa (proprio all’ultima giornata). Più semplici, in teoria, le gare contro Idolo, Uta e Masainas, in zona playout, insidiose quelle con Selargius (in casa) e Arborea (in trasferta). Il Sant’Elena avrà tre scontri diretti: Villacidrese fuori casa, Tortolì e Cus Cagliari tra le mura amiche (si fa per dire: i quartesi non hanno campo). Cinque le sfide con formazioni delle retrovie (Uta, Villamassargia, Orrolese, Atletico Cagliari e Pirri) più quella in trasferta con l’Arborea.

Le quarte

Il Cus ha un calendario complicato, che tuttavia potrebbe rappresentare un’opportunità (vincere gli scontri diretti varrebbe doppio) dovendo incrociare Lanusei (domenica), Sant’Elena e, nelle ultime due giornate, Villacidrese (in casa) e Tortolì (in trasferta); abbordabili i match contro Idolo e Uta, complessi quelli con Terralba, Tharros e Selargius. Insomma, i cagliaritani dovrebbero compiere un’impresa. La Villacidrese ha tre sfide durissime contro Sant’Elena (in casa), Tortolì (in casa) e Cus (in trasferta), match ostici contro Castiadas, Terralba e Selargius e partite più abbordabili con Uta, Idolo e Masainas.

In pole

Ma il Lanusei è lassù, in piena forma, lanciatissimo. Un anno fa gli ogliastrini erano nelle retrovie a quota 31: hanno guadagnato 20 punti. Il Tortolì era terzo e aveva 40 punti: ne ha conquistato 10 in più. In vetta c’era il Monastir, che però faceva un torneo a parte, e in seconda posizione veleggiava il Castiadas a quota 47 (oggi ne ha 40). A fine stagione arrivarono sul podio, dietro la dominatrice, Castiadas e Terralba con 64 e 57 punti, che dunque incamerarono negli ultimi nove turni 17 e 20 punti. A questi ritmi, se ripetuti, se la potrebbero giocare solo Lanusei e Tortolì. E la capolista, come detto, ha un calendario migliore. Ma è vero che il calcio, alla fine, è imprevedibile.

