Via al ritorno, quattro in lizza per il successo 

In un calcio che ormai prevede poche pause, e costringe anche i campionati dilettantistici a un tour de force importante, dopo aver dedicato il turno infrasettimanale al girone B oggi torna in campo il girone A di Promozione: la scorsa settimana è terminato il girone di andata, che ha visto Castiadas e Guspini conquistare il titolo d’inverno con un’incollatura di vantaggio sulla Villacidrese e due sul Terralba, e adesso si comincia col girone di ritorno.

È il via allo sprint che porterà fra poco più di tre mesi a scoprire quale delle quattro contendenti taglierà per prima il traguardo che conduce direttamente all’Eccellenza (sembra improbabile il reinserimento di altre formazioni attualmente molto distanti dal quartetto di testa) e costringerà le altre a disputare gli spareggi assieme a una quinta qualificata il cui nome in questo momento è altamente incerto. Per accedere ai playoff infatti sono in corsa, per ora, almeno sei formazioni.

Dato uno sguardo alla classifica e fatti i pur provvisori conti, alla prima giornata del secondo girone si giocano il primato le due battistrada e le due inseguitrici, mentre per la quinta posizione sono in lizza Vecchio Borgo Sant’Elia (neo promossa e sorpresa del campionato) e Selargius, ora proprio su quel gradino a quota 26; l’Arborea, settima con 25 punti; Tharros, Atletico Cagliari e Samugheo, ottave a 23.

Più staccate, e vicine alla zona rossa, Cus Cagliari e Baunese a quota 19, appena una lunghezza sopra la quota playout occupata da Uta 2020 e Cannonau Jerzu, che a loro volta sopravanzano di due punti il Calcio Pirri. Le ultime tre posizioni sono occupate da Tonara (13 punti), Freccia Parte MOntis (10) e Ovodda (9). Si annuncia parecchio combattuta dunque anche la lotta per non retrocedere: scendono in Prima categoria le ultime tre mentre per stabilire la quarta squadra che saluterà la Promozione si giocherà uno spareggio tra quartultima e quintultima.

Ed ecco le partite di oggi: match di cartello quelli tra Vecchio Borgo e Guspini e tra Castiadas e Arborea. C’è il derby cagliaritano tra Atletico e Pirri, mentre la Villacidrese potrebbe approfittare della sfida in trasferta contro la pericolante (ma assai ostica) Baunese. Chiudono Cus Cagliari-Freccia Parte Montis, Ovodda-Selargius, Terralba-Tonara, Tharros-Samugheo, Uta-Cannonau Jerzu.

RIPRODUZIONE RISERVATA