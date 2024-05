Via al ripristino delle strade dopo i lavori 

Proseguono a Sestu i lavori nelle strade per riportarle alle condizioni ottimali, dopo i recenti scavi per installare la fibra. Piene di buchi e dislivelli lasciati dai lavori, è indispensabile riasfaltarle così automobilisti, ciclisti e motociclisti potranno tornare a percorrerle in tutta tranquillità.

Da martedì il via dunque ai lavori in via Vittorio Veneto, via Morandi, via Bologna, via Monserrato, via Venezia, Corso Italia, via Dante, via San Gemiliano, via San Simmaco, viale Cimitero e nel parcheggio accanto al Centro commerciale “Mediaworld-Iperpan”, vicino alla ex 131.

In tutte queste strade saranno vietati transito e sosta durante i lavori. Sono a carico delle ditte che hanno realizzato i tagli stradali per la fibra, com’è previsto dal regolamento comunale. Recentemente era toccato a via Iglesias, da poco completamente risistemata. Restano ancora tante le vie da riasfaltare, che saranno sistemate gradualmente.

