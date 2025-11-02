Via al restauro nella chiesetta del camposanto 

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di restauro dell’antica chiesetta di San Pietro di Ponte, all’interno del cimitero comunale, dichiarata di recente bene di interesse culturale storico ed artistico da parte della commissione per il Patrimonio culturale della Sardegna. L’intervento prevede il ripristino del tetto, con la sostituzione delle travi e del tegolato soprastante, e il rafforzamento strutturale dell'intero edificio, salvaguardando i materiali originari. È già stata montata l’impalcatura e i lavori, dopo lo stop per il ponte di Ognissanti, proseguiranno a partire da oggi.

L’antica chiesetta fu costruita tra il 1872 e il 1877. In origine era compresa nell'antico agglomerato rurale di Quarto Suso, dove sorgeva anche un ponte romano oggi scomparso, da cui la chiesa trae il nome. L'attuale edificio risale alla fine del XIII secolo ma probabilmente sostituisce una precedente chiesa dedicata a San Pietro di Ponte che risulta infatti già attestata in un documento del primo aprile 1119.In questo documento infatti la chiesa risulta tra quelle che l'arcivescovado di Cagliari donò a Berengario, abate vittorino della Chiesa di San Saturno a Cagliari.Il restauro di San Pietro di Ponte, segue quello già concluso della chiesetta di San Benedetto in via Marconi.

Intanto ieri i sacerdoti della basilica, insieme a tutti gli altri della forania, hanno celebrato la messa per i defunti nel cimitero comunale. Il ricavato delle offerte raccolte durante la celebrazione sarà interamente devoluto alla mensa della viandante in via Montenegro, dove cinque volte a settimana arrivano i bisognosi della città per usufruire di un pasto caldo.

RIPRODUZIONE RISERVATA