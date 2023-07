Via al restauro delle tombe monumentali 

Restauro in corso per le tombe monumentali del cimitero di Selargius, almeno per quelle più antiche e danneggiate da tempo.

L’intervento - proposto dall’assessorato ai Lavori pubblici - è iniziato nei giorni scorsi nella parte storica del camposanto di via Roma, in contemporanea con le indagini in vista della messa in sicurezza della cupola e del restauro conservativo di tutta la cappella messa a dura prova da infiltrazioni e umidità. Una situazione di rischio che aveva costretto alcuni anni fa il Comune a transennare l’area nella porzione storica del cimitero, a causa di alcuni cedimenti. Un investimento totale di mezzo milione euro, con uno stanziamento di 23mila - compreso nel progetto complessivo - per le tombe storiche che si stanno restaurando in questi giorni. Poi si procederà con la sistemazione della cappella, lavori già inseriti nel piano delle opere pubbliche del prossimo anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA