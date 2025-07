Via al restauro della parrocchia di San Giorgio Martire 

Sono iniziati i lavori di recupero e riqualificazione nella parrocchia di San Giorgio Martire a Segariu. L’intervento è stato possibile grazie a un finanziamento di 170mila euro stanziati dalla Regione, nell’ambito di un intento più ampio di tutela del patrimonio storico-artistico. Il progetto, curato dall’architetta Giulia Collu, prevede un rinnovo completo della pavimentazione, con particolare attenzione alle cappelle laterali dove è previsto il recupero della pavimentazione originaria in arenaria, una scelta dettata da motivi conservativi ma anche dal desiderio di valorizzare l’identità della chiesa. Questo lotto di lavori arriva dopo una serie di importanti interventi già realizzati all’esterno della struttura, in particolare sulla facciata, in attesa di un intervento di recupero da oltre 40 anni. I lavori avranno una durata prevista di circa 135 giorni; nel frattempo, le funzioni liturgiche verranno celebrate presso la Chiesa campestre di Sant’Antonio da Padova. «La nostra amministrazione – dichiarato il sindaco di Segariu, Andrea Fenu – ha sempre creduto nell’importanza di interventi architettonici di questo tipo, sia nel rispetto dovuto a un luogo significativo per la comunità, sia per la valorizzazione degli spazi che Segariu è in grado di offrire».

