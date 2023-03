Via al restauro del bacile nuragico 

Cinquemila euro per il restauro del bacile in trachite rossa ritrovato nel complesso archeologico di Seleni, durante la seconda grande campagna di scavo che tra il 2007 e il 2009 portò alla luce parte del villaggio di Gennaccili. La giunta guidata da Davide Burchi ha approvato la rimodulazione del progetto Archeo Hub Ogliastra impiegando la quota di finanziamento comunale per il restauro di questo antichissimo e prezioso reperto.

Testimonianza di una cultura millenaria. Con la collaborazione dell'Istituto comprensivo di Lanusei e il cofinanziamento della Fondazione di Sardegna, il Comune ha realizzato un centro stoccaggio di reperti archeologici con annesso laboratorio sperimentale di restauro finalizzato alla valorizzazione, al recupero e alla promozione del patrimonio archeologico della Sardegna. Sarà proprio in questo luogo che verrà conservato e restaurato l'antico bacile. (f. me.)

