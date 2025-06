Via al restauro dei reperti trovati a Gennacili

I "tesori" ritrovati durante l'ultima campagna di scavi nell'area del nuraghe Gennacili saranno oggetto di un importante intervento di restauro conservativo. Il Comune di Lanusei ha approvato il progetto che dà il via al recupero dei reperti. Un intervento da chirurgo per riportare a nuova vita questi pezzi di storia venuti alla luce dopo millenni. Si tratta di manufatti in ceramica, bronzo, ambra e pasta vitrea: vasi, alcuni quasi integri con panetti di terra ancora all'interno, ciotole, e un probabile frammento di bronzo figurato: un possibile parapetto di una navicella votiva nuragica? E poi gioielli nuragici come due vaghi di collana. Il restauro a cura della dottoressa Fabiana Pistis si svolgerà nel laboratorio Archeohub Ogliastra nei locali del Liceo Artistico. Si inizierà con quelli trovati tra il 2022 e il 2023, per procedere ai ritrovamenti delle tre precedenti alla ricerca di eventuali connessioni tra i vari frammenti ritrovati nelle diverse campagne. «Un passo molto importante questo restauro anche perché si farà nel laboratorio a Lanusei – sottolinea la vice sindaco Maria Tegas – A breve organizzeremo un convegno con Soprintendenza e Cooperativa Nuova Luna dove saranno presentati i risultati delle varie campagne di scavo». (f. me.)

