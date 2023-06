Via al restauro dei decori del chiostro 

Via agli interventi per la conservazione del chiostro di San Domenico, il sito più importante di arte gotico-catalana della città. «L'intervento prevede la conservazione e il restauro delle superfici decorate che presentano elaborati capitelli e slanciati costoloni chiusi da gemme pendule, alcune delle quali conservano scene della crocifissione», spiega l'architetta Patrizia Luciana Tomassetti, direttrice dei lavori. «A causa della natura della pietra cantone di Cagliari, tenera e friabile, l'iconografia di alcune gemme non è più leggibile. Le fasi del restauro prevedono la pulitura di tutte le superfici, il loro consolidamento e, laddove possibile, la reintegrazione delle lacune».

Sarà la ditta Cbc Conservazione e restauro di Roma a curare il delicato intervento finalizzato alla tutela del monumento. Tutto grazie a un finanziamento ministeriale di 240mila euro che si aggiungono agli oltre 322mila utilizzati per il primo intervento, ormai concluso, del braccio est.

