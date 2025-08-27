Via al recupero della torre simbolo di Santa Lucia 

A settembre cominciano tre importanti cantieri pubblici destinati a cambiare il volto della cittadina. Il primo riguarda il recupero della torre di Santa Lucia, simbolo storico del borgo marinaro. Dopo anni di attesa, la struttura sarà finalmente restaurata e restituita alla comunità, con l’obiettivo di valorizzarne la funzione turistica e culturale. Parallelamente prenderanno il via i lavori di consolidamento della massicciata in pietra del molo di sovraflutto a La Caletta: un intervento indispensabile per contrastare l’erosione che negli anni ha indebolito il molo, aprendo pericolosi varchi esposti alla forza del mare. Terzo tassello del programma di opere pubbliche è la riqualificazione urbana di via Olbia, principale ingresso a Siniscola dal versante nord. Qui verranno realizzati i marciapiedi sul lato destro della carreggiata, insieme a un moderno impianto di illuminazione pubblica: una serie di punti luce garantirà sicurezza a pedoni e residenti, oggi costretti a percorrere al buio un’arteria molto trafficata. «È un provvedimento che rientrava nel nostro programma elettorale – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Flori – e che ora sta per diventare realtà». Resta invece in sospeso la progettazione del fronte opposto della strada, in attesa dei lavori di ampliamento del cimitero.

