Via al Rally Sulcis Iglesiente Oggi la prima speciale notturna 

Via al 1º Rally Sulcis Iglesiente, novità assoluta che vedrà in gara i migliori specialisti sardi (Diomedi, Siddi, Gessa, Musselli tra gli altri) e diversi piloti quotati della Penisola (Marenco, Colombi, Laboisse). Oggi Iglesias ospiterà le verifiche e, dalle 18, la partenza cerimoniale. Le 55 vetture - 44 del Rally Moderno, 10 dello Storico e una della Regolarità Sport tricolore - disputeranno la speciale di apertura, la Fluminimaggiore-Iglesias (7,38 km, partenza alle 19.15), in notturna e faranno ritorno a Iglesias ( in pedana e riordino). Domani ripartiranno per il parco assistenza di Carbonia e le 3 speciali da ripetere 3 volte: Narcao (6,15 km, ore 9.42, 12.57 e 16.17), Nuxis-Santadi (7,49 km, ore 10.15, 13.30 e 16.50) e Perdaxius (4,87 km, ore 10.49, 14.04 e 17.44). La gara è organizzata dalla Mistral Racing col supporto di Regione e Aci Cagliari.

