Via al progetto per l’area di Santa Caterina 

Via libera dalla Giunta comunale al progetto di sistemazione del Bastione di Santa Caterina e alla valorizzazione museale degli scavi archeologici. «Un passo importante nella conservazione del patrimonio storico della città e per renderlo accessibile ai cittadini e ai turisti», commenta il sindaco Paolo Truzzu. Si trasformerà radicalmente il Bastione di Santa Caterina ricostituendo il piano della terrazza del “bastioncino”, da ripavimentare in granito grigio fiammato. Ci sarà un grande solaio sospeso sugli scavi archeologici, senza appoggi dentro le rovine, che potranno essere ammirate.

L'accesso agli scavi sarà possibile da due varchi sulla parete laterale del Bastione, dal lato del Palazzo Boyl. Il varco sulla sommità della scalinata condurrà a una struttura sospesa. Il secondo varco, in basso, consentirà l'accesso all'ipogeo attraverso l'originaria scala romana.

Per preservare le pavimentazioni in opus signinum del sito inferiore, sarà realizzata una passerella sopraelevata.

