Via al processo per Iannelli 

Si alza il sipario sul processo, ieri in Corte d’Assise, ma manca l’imputato, Davide Iannelli, rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Tempio due mesi fa con l’accusa di omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà. Per aver cosparso di liquido infiammabile il vicino di casa 49enne Antonio Cozzolino dandogli poi fuoco l’11 marzo 2022 in via Petta, nel rione San Nicola a Olbia. L’olbiese perderà la vita per le ustioni riportate sul 70 per cento del corpo, al termine di un’agonia durata dieci giorni, nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari.

Una morte atroce, le cui dinamiche e cause, sono passate in secondo piano rispetto a un lungo passaggio tecnico illustrato dalla difesa, rappresentata da Abele e Cristina Cherchi. I quali presentano le loro eccezioni in assenza dell’assistito, Iannelli appunto, detenuto a Bancali, che ha comunicato di non voler presenziare all’udienza.

Battaglie procedurali

Ma la prima riguarda lui, e il suo stato psichico, perché i legali chiedono alla Corte, presieduta da Massimo Zaniboni, a latere Valentina Nuvoli, di far valutare se sia in grado di stare in giudizio e di far accertare pure se fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti. Tutto sulla scia di due pareri richiesti prima dell’udienza preliminare, nella forma della perizia psichiatrica dalla procura e come consulenza tecnica dalla difesa, in cui la prima ravvisa un disturbo della personalità e la seconda una patologia psichiatrica. Poi le eccezioni si fanno più complesse, e coinvolgono la Cassazione a cui i due difensori si sono rivolti sia per la ricusazione del giudice Claudio Cozzella, già rigettata in appello, che per l’incarico conferito dal presidente del tribunale di Tempio a un nuovo giudice, Caterina Interlandi, al posto proprio dell’indisponibile Cozzella, per decidere sul rinvio a giudizio. L’altro punto è la mancanza delle intercettazioni ambientali al momento dell’avviso di conclusione delle indagini, presenza ravvisata dagli avvocati in seguito e ascoltate poi in un’udienza-stralcio, con due telefonate ritenute valide dall’accusa, composta dal procuratore Gregorio Capasso e il sostituto Daniele Rosa (le parti civili sono Antonio Fois, Massimo Perra, Giampaolo Murrighile), mentre per le difese sono “inutilizzabili”.

La Corte respinge però tutte le eccezioni dopo oltre un’ora di camera di consiglio, e rigetta pure la richiesta di abbreviato presentata dai difensori, viste le aggravanti che potrebbero contemplare un ergastolo. Ma se Iannelli è considerato idoneo al giudizio sarà invece l’istruttoria, dichiara la Corte, a stabilire, nel caso, se fosse incapace di intendere e volere al momento dei fatti.