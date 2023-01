Via al processo per corruzione e tentata truffa 

Rivolgendosi direttamente ai giudici, leggendo quattro pagine di dichiarazioni spontanee, il consigliere regionale ha poi ipotizzato che contro di lui sia montato un vero e proprio complotto. «Ho lavorato 35 anni al servizio dello Stato e per il rispetto della legalità», ha esordito, ricordando la sua attività nella Guardia di Finanza «Sono stato eletto in Consiglio Regionale nel 2019, ero candidato nella lista di Fortza Paris. Il primo dei non eletti della mia lista risultò essere il signor Pierpaolo Congiu, all’epoca vigile urbano in servizio come agente di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Cagliari e assistente del pm Alessandro Pili». L’imputato ha ricordato che l’ex vigile ora in pensione ha impugnato in tutte le sedi la sua elezione: dal Tar Sardegna e al Consiglio di Stato, oltre che alla giunta delle Elezioni del Consiglio. Tutti ricorsi che poi sono stati respinti. Dalla battaglia per quel seggio - ha sostenuto in estrema sintesi - sarebbe nata prima l’inchiesta per voto di scambio del pm Giangiacomo Pilia e poi quella per corruzione e tentata truffa per il quale ora finito a processo. Insomma, quasi un complotto, insomma, culminato con il suo arresto e l’ingresso per qualche settimana dell’ex agente della Municipale in Consiglio, per effetto della Legge Severino. Contattato ieri pomeriggio, Pierpaolo Congiu non ha voluto replicare alle accuse dell'ex compagno di partito.

All’avvio del processo i giudici hanno accolto l’eccezione preliminare degli avvocati Pier Andrea Setzu e Renato Chiesa (difensori di Pili), togliendo dal fascicolo del pm i verbali degli accertamenti tecnici compiuti sui telefoni sequestri agli imputati. Le altre isteanze dei difensori Patrizio Rovelli e Debora Amarugi (per De Giorgi), e Franco Villa (per Deiana) non sono state rigettate, ma saranno valutate al termine del dibattimento.

Questioni preliminari

Dichiarazioni spontanee

Rivolgendosi direttamente ai giudici, leggendo quattro pagine di dichiarazioni spontanee, il consigliere regionale ha poi ipotizzato che contro di lui sia montato un vero e proprio complotto. «Ho lavorato 35 anni al servizio dello Stato e per il rispetto della legalità», ha esordito, ricordando la sua attività nella Guardia di Finanza «Sono stato eletto in Consiglio Regionale nel 2019, ero candidato nella lista di Fortza Paris. Il primo dei non eletti della mia lista risultò essere il signor Pierpaolo Congiu, all’epoca vigile urbano in servizio come agente di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Cagliari e assistente del pm Alessandro Pili». L’imputato ha ricordato che l’ex vigile ora in pensione ha impugnato in tutte le sedi la sua elezione: dal Tar Sardegna e al Consiglio di Stato, oltre che alla giunta delle Elezioni del Consiglio. Tutti ricorsi che poi sono stati respinti. Dalla battaglia per quel seggio - ha sostenuto in estrema sintesi - sarebbe nata prima l’inchiesta per voto di scambio del pm Giangiacomo Pilia e poi quella per corruzione e tentata truffa per il quale ora finito a processo. Insomma, quasi un complotto, insomma, culminato con il suo arresto e l’ingresso per qualche settimana dell’ex agente della Municipale in Consiglio, per effetto della Legge Severino. Contattato ieri pomeriggio, Pierpaolo Congiu non ha voluto replicare alle accuse dell'ex compagno di partito.

L’indagine

Il consigliere regionale e l'imprenditore Corrado Deiana sono accusati di aver concordato un emendamento sul Piano casa (De Giorgi all’epoca era presidente della commissione Bilancio) in cambio di 4 appartamenti ottenuti dal politico, mentre Pili è indagato per presunte irregolarità sui contributi destinati alla Pro Loco di Cagliari fondata – secondo la Procura – da persone ritenute dall’accusa vicinissime a De Giorgi, se non dagli stessi familiari. Prossima udienza il 10 febbraio: saranno sentiti i due ufficiali della Finanza che hanno condotto l’indagine. Poi il dibattimento entrerà nel vivo con il confronto in aula del consulente della Procura e di quello della difesa. Gli esperti dovranno stabilire il valore dei quattro appartamenti (frutto di una permuta con la famiglia di De Giorgi) e chiarire le modalità del contratto. Per il pm Pilia quelle case sarebbero il prezzo della corruzione, mentre per le difese non sarebbe stato commesso alcun reato.

