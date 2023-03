Via al piano sulle antenne telefoniche 

Parte l’iter per definire il nuovo piano delle antenne telefoniche in città, con tutti gli enti coinvolti. Arpas in primis, ma anche associazioni cittadine, imprese e professionisti del settore, che potranno presentare osservazioni e suggerimenti sul piano che deciderà dove e come posizionare le antenne di telefonia, compresa la durata dei contratti di locazione e la definizione delle gare pubbliche per affidare gli spazi. «Il piano verrà stilato tenendo conto degli interessi di tutti, non solo delle aziende di telefonia, ma anche quelli legati alla qualità dell’ambiente e della vita», precisa il vicesindaco Tore Sanna.

Il nuovo piano - spiegano dal Municipio - «sarà implementato per garantire la minimizzazione del rischio di esposizione alle fonti di inquinamento elettromagnetico, favorendo la dislocazione degli impianti in modo pianificato, controllato, condiviso e sostenibile. La dislocazione pianificata delle antenne 5G, all'interno del perimetro comunale, consentirà una serie di vantaggi in termini di capillarità del segnale radiomobile, una maggior velocità di navigazione, tempi di risposta più rapidi e la possibilità di gestire contemporaneamente un numero elevato di connessioni». Un percorso di aggiornamento intrapreso dal Comune anche in funzione del taglio negli introiti per i canoni di locazione, diminuiti rispetto al passato - come deciso dal Governo - per quanto riguarda le antenne posizionate in spazi demaniali: gli incassi sono scesi infatti per effetto del canone passato da 15mila a 800 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA