Via al piano per Porto Rotondo 

Alle spalle del teatro Mario Ceroli, tra la macchia mediterranea che punteggia il cuore del borgo e sotto il campanile della chiesa di San Lorenzo potrebbero essere costruiti nuovi appartamenti, qualche villa e alcuni immobili commerciali sulla passeggiata del porto. Con l'adozione, ieri in Consiglio comunale, della variante al Piano particolareggiato di Porto Rotondo, per sistemare l'annoso “contenzioso” con quattro consorziati che avanzano una capacità volumetrica dal 1987, 20mila metri cubi si trasformeranno in mattoni, spartiti principalmente tra la famiglia Molinas, già proprietaria della Marina e di due hotel, e il proprietario Garber Buonuomo, che, in cambio, trasferiscono al Comune di Olbia aree standard in quantità superiori a quanto correlato alle volumetrie, pari a 70mila metri quadri e, a scomputo, realizzeranno le opere di mitigazione del rischio idraulico.

Il dibattito in aula

«Dopo 37 anni, facciamo ordine nella realtà urbanistica di Porto Rotondo che continua ad avere aree con cubature residue e aree che, in questo modo, possono essere acquisite nel patrimonio comunale da destinare ai servizi che, attualmente, sono carenti», dice l’assessore all'Urbanistica, Bastianino Monni, presentando il progetto che, con l'approvazione (solo della maggioranza) della delibera per il suo completamento, inizia l'iter nelle sedi competenti. Insorge l'opposizione che chiede di ritirare la delibera. «Stiamo stravolgendo Porto Rotondo e lo stiamo facendo assegnando migliaia di metri cubi a pochi privati: se il problema era trovare la soluzione per le aree standard perché non requisire solo quelle?», interviene il consigliere di Olbia democratica, Gianluca Corda. «Questa delibera dice tutto il contrario del Puc che limitava gli aumenti volumetrici», continua la capogruppo, Ivana Russu. «Porto Rotondo è già troppo antropizzato, se si aggiungono 20mila cubi pesano, anche sulle spiagge», aggiunge il collega del Gruppo misto, Rino Piccinnu. Replica il sindaco, Settimo Nizzi, che corona un sogno dopo anni di trattative con le proprietà interessate: «È obbligatorio approvare questo atto. Non è un favore a nessuno, è un atto di giustizia verso il Comune perché è l'unico modo per diventare titolare delle aree necessarie per i servizi».

