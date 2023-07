Via al piano “mare sicuro” sino alla metà di settembre 

Spiagge più sicure nel litorale di Buggerru per l’estate 2023. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha fatto sapere che il servizio, che sarà affidato tramite una gara d’appalto a una società esterna, sarà avviato la prossima settimana e sarà attivo sino a metà settembre.

«Esattamente dal 17 luglio sino al 17 settembre – fa sapere la sindaca Laura Cappelli – Sarebbe dovuto partire nei giorni scorsi, solo che a causa dei trasferimenti dei finanziamenti da parte della Regione, siamo stati costretti a posticipare l’avvio del servizio. Ora tutto è pronto e almeno nei periodi di massima affluenza nelle nostre spiagge, potremo fornire quest’importante servizio». L’avviso da parte del Comune per l’assegnazione del servizio è già stato bandito. Il finanziamento regionale disponibile ammonta a circa 23 mila euro e basterà per assicurare la sicurezza dei bagnanti nel periodo estivo nei punti cruciali del litorale tra le quali le spiagge di San Nicolò e il tratto di mare antistante all’abitato del centro costiero. «È un indispensabile servizio che garantiamo ogni anno – conclude Cappelli – per la sicurezza nelle nostre spiagge durante la stagione estiva e che abbiamo voluto anche per questa estate, sempre nei limiti delle nostre disponibilità economiche. Per evitare tragedie, naturalmente, confidiamo anche nel buon senso dei bagnanti che affolleranno le nostre spiagge».

