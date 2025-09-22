VaiOnline
Iglesias-Gonnesa.
23 settembre 2025 alle 00:27

Via al piano “EduCare” dedicato ai ragazzi 

Combattere la povertà socioeducativa del Sulcis Iglesiente con un approccio articolato fatto di laboratori, formazione, attività di gioco e tempo libero, ma anche orientamento e attività di supporto extrascolastico.

“EduCare” è il progetto di cui è capofila la cooperativa sociale Casa Emmaus di Iglesias, finanziato con i fondi del Pnrr per coinvolgere ragazzi tra gli 11 e i 17 anni che si trovino in situazione di vulnerabilità socioeconomica, culturale, formativa e di disagio, oltre ad adolescenti migranti. I ragazzi da inserire nelle attività di EduCare saranno segnalati dal partenariato che comprende, oltre a Casa Emmaus, il Comune di Iglesias, il Centro per la giustizia minorile della Sardegna, l’Istituto comprensivo Pietro Allori di Iglesias, la Fondazione Anfass e la cooperativa sociale L’Idea. Nelle attività del progetto saranno coinvolti i Servizi Sociali dei Comuni del territorio, l’Azione cattolica, le parrocchie, le società sportive, le associazioni scout e musicali; inoltre saranno organizzati incontri formativi nelle scuole e con i genitori. «In questo modo sarà presa in carico la comunità educante, con un supporto extrascolastico di riferimento e sicuro – dice Vincenzo Castelli, responsabile progettazione di Casa Emmaus – il Comune di Gonnesa, pur non essendo partner del progetto metterà a disposizione gli spazi per ospitare le attività che coinvolgeranno i ragazzi di Gonnesa e dei paesi limitrofi che fanno capo al Plus di Carbonia. Un altro supporto importante ci sarà fornito dal Centro di giustizia minorile. Operatori esperti effettueranno incontri formativi e di sensibilizzazione nelle scuole aderenti, riservati a insegnanti ed alunni». I dati del Sulcis Iglesiente parlano chiaro: la povertà socio-educativa deve essere affrontata. Nel territorio i Neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni, che non studiano, non lavorano e non frequentano percorsi di formazione, sono il 13,3 per cento. Nel 2023 675 ragazzi under 18 sono stati denunciati o fermati. Una situazione di disagio che richiede un intervento articolato. «Il progetto EduCare adotta una metodologia multitasking, che mette in campo diverse strategie – dice Emanuela Sanna, direttrice generale di Casa Emmaus – come lavoro di rete, lavoro di outreach per individuare i beneficiari, didattica interattiva, cooperative learning e per education. Siamo consapevoli delle difficoltà di “aggancio” degli adolescenti, perciò abbiamo previsto di individuarne altri in corso d’opera».

