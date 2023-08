Via al piano di supporto dopo il Reddito 

Al via da venerdì la prima misura post Reddito di cittadinanza. Da venerdì prossimo debutteranno il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), per il quale si potrà cominciare a presentare la domanda, e il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), la piattaforma per l'incrocio tra domanda e offerta di formazione e lavoro. Alla vigilia del debutto, la piattaforma sarà presentata oggi nella sede Inps con la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. Da fine luglio sono arrivate dall'Inps circa 188mila comunicazioni di stop ai nuclei familiari che hanno raggiunto il limite di sette mensilità nel 2023, che non hanno tra loro componenti minori, disabili o over-60 e non sono stati presi in carico dai servizi sociali. Fino a fine anno saranno 229mila le famiglie coinvolte. Ecco come funzioneranno Sfl e piattaforma, in attesa dell'Assegno di inclusione (Adi) che partirà il primo gennaio 2024.

Le domande all’Inps

Dal primo settembre si potranno presentare le domande per il Supporto per la formazione e il lavoro sul sito dell'Inps o tramite i patronati. Dal prossimo primo gennaio anche tramite i Caf. La misura è rivolta agli occupabili e punta a favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. Potranno farne richiesta i componenti tra i 18 e i 59 anni dei nuclei familiari con Isee non superiore a 6mila euro. Chi farà la domanda dovrà quindi registrarsi al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa: bisogna sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (Pad) e contattare almeno tre Agenzie per il lavoro; quindi si potrà essere contattati dal centro per l'impiego per firmare il Patto di servizio personalizzato. Una volta sottoscritto, si potrà accedere a servizi di orientamento, corsi di formazione o altre iniziative per l'attivazione lavorativa. Dunque, accolta la domanda, queste persone dovranno partecipare al percorso, durante il quale e per massimo 12 mesi riceveranno un contributo di 350 euro mensili.

Assegno di inclusione

L'Assegno di inclusione partirà il primo gennaio 2024, rivolto ai nuclei familiari con almeno un componente disabile, minore, over-60 o preso in carico dai servizi socio sanitari territoriali. Ulteriore requisito è rappresentato dalla residenza in Italia da 5 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi. Il beneficio, erogato tramite una card elettronica ricaricabile denominata "Carta di inclusione", verrà corrisposto per 18 mesi, rinnovabili per altri 12.

RIPRODUZIONE RISERVATA