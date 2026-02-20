VaiOnline
Carloforte.
21 febbraio 2026 alle 00:11

Via al piano di eradicazione del cinghiale 

Prima riunione organizzativa, ieri in Provincia a Carbonia, per parlare del piano di eradicazione dei cinghiali sull’isola di San Pietro.

All’incontro con i funzionari provinciali hanno partecipato il vicepresidente della Provincia Gianluigi Loru, il sindaco di Carloforte Stefano Rombi e i rappresentanti dei servizi della Asl Sulcis competenti per il piano. Da circa tre anni a Carloforte sono comparsi i cinghiali, una presenza diventata sempre più ingombrante, fonte di preoccupazione per i cittadini. Dopo la pubblicazione del Piano di eradicazione sul Buras, la procedura può partire. «L’obiettivo - scrive la Provincia - è pianificare interventi coordinati e tempestivi per la tutela della sicurezza pubblica, dell’equilibrio ambientale e delle attività economiche locali». Intanto il Comune di Carloforte ha lanciato una manifestazione di disponibilità tra i cittadini per mettere a disposizione terreni privati in cui dovranno essere posizionati chiusini/gabbie per realizzare il piano di eradicazione. «Fatta questa riunione organizzativa, la Provincia ha tutti gli strumenti per passare all’attuazione – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – abbiamo chiesto che si faccia presto». (a. pa.)

