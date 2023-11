Via al piano della Provincia 

Domani la riapertura ufficiale del nuovo ponte di Oloè, a Oliena, crollato nell’alluvione del 2013. All’inaugurazione ci saranno il presidente della Regione, Christian Solinas, e l’assessore dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu. Intanto, la Provincia, che gestisce 1300 chilometri di strade, procede con un piano per sistemare diverse arterie, dopo lo sblocco dei lavori per la Cossatzu-Tascusì. Il commissario straordinario Costantino Tidu annuncia che nei prossimi mesi saranno rimesse a nuovo diverse strade. «Siamo beneficiari di oltre 2 milioni di euro di fondi Snai. Completeremo i lavori nella provinciale 61 che da Atzara porta fino al confine con Samugheo per 147 mila euro. Agiremo sulla provinciale 4 vicino Olzai, sulla 31 Austis-Samugheo e sulla 68 fra Ortueri e Atzara con 367.605 euro».

Area montana

«Rivedremo anche strade montane come la Tascusì-Tonara con ulteriori 367.605 euro, e la 8 che da Gadoni conduce verso Seulo, procedendo prima con gli interventi di messa in sicurezza per 220 mila euro e poi con quelli più significativi sul vicino viadotto», dice Tidu. Il ponte sul Flumendosa verrà rinnovato grazie a oltre 650 mila di fondi in parte regionali. «È un crocevia essenziale verso l’Ogliastra - aggiunge Tidu - da anni andava risistemato e lo faremo. Così come nel 2024 provvederemo con 665 mila euro al rifacimento della provinciale 7 da Cossatzu a Montecorte». Nel 2025 previsto il nuovo asfalto fino a Desulo per 735 mila euro. Sulle altre problematiche Tidu precisa: «Nella 61 bis Belvì-Atzara una curva regista dei cedimenti. E giungendo a Desulo, dopo un incidente stradale un guardrail è andato distrutto. Agiremo in entrambe le località con 50 mila euro per la messa in sicurezza. Ci sono 700 mila euro per l’incrocio fra le provinciali 4 e 60, 150 mila per due traverse a Fonni e Mamoiada e un milione 697 mila euro per la sostituzione di cartellonistica, segnaletica e barriere. Le Province sono essenziali - dice - insieme alla Regione stiamo raggiungendo importanti risultati, frutto di grande sinergia istituzionale». Nei prossimi giorni a Desulo la firma della convenzione sulla Cossatzu-Tascusì, finanziata con 6 milioni e 232 mila dalla Regione.

