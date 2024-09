Via al Mondiale per club: sei giorni di grandi sfide 

Alghero. Archiviata l’Ebsl Superfinal 2024 (la fase finale degli Europei di beach soccer), la World Beach Soccer Cup 2024 prosegue ad Alghero con la World Winners Cup, il Mondiale per club. Da oggi a domenica si sfideranno ventiquattro squadre nel torneo maschile e dieci nel femminile.

Il torneo maschile nel girone A vedrà in campo Naxos, Pafos (Cipro), Vybir (Ucraina) e Zeeland (Olanda); nel gruppo B, Riga (Lettonia), Artur Music (Ucraina), Rosh Haayin (Israele) e Alamerat (Oman); nel C, Real Munster (Germania), Copenhagen (Danimarca), Kebbi Fishers (Nigeria) e Al-Taawoun (Arabia Saudita); nel D Falfala Kafr Qassem (Israele), Marsiglia (Francia), Casa do Benfica em Viseu (Portogallo) e Qadsia (Kuwait); nell’E, Barra de Santiago (El Salvador), Rostocker Robben (Germania), Bonyhad (Ungheria) e Zhejiang Ningbo Tms per la Cina; nell’F, Napoli (che ha vinto l’ultima edizione), Bologna, Canada e Hobby (Finlandia).

Nel femminile, assenti glu ucraini del Mriya 2006 campioni uscenti, si sfidano nel gruppo A Cagliari (terzo nella scorsa edizione), Higicontrol Melilla (Spagna), Zeeland Ladies (Olanda), Bsvb Elite (Stati Uniti) e Nadeshiko (Giappone); nel B le brasiliane del Sao Pedro (seconde nel 2023), Marsiglia (Francia), Cali (Usa), Red Devils Ladies (Polonia) e San Marcelino (El Salvador). Prima giornata al via dalle 9. Il Cagliari esordirà alle 16,30 col Nadeshiko.



