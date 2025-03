Via al Mondiale: «La Ferrari è pronta» 

L’attesa è terminata, domenica si comincia. Il Mondiale di Formula 1 parte dall’Australia e tutti attendono di sapere chi è davanti: la McLaren campione dei Costruttori, la Red Bull plurivincitrice col suo fuoriclasse Vertsappen, la Ferrari del principino Leclerc e di Sir Hamilton. Parola all’Albert Park di Melbourne. Quanto raccolto nei test condotti in Bahrain non permette di fare raffronti e previsioni precise ma solo considerazioni generali, anche se nel paddock è opinione comune che un po’ avanti a tutti ci siano proprio le McLaren tallonate dal Ferrari, Mercedes, Red Bull.

Per Frederic Vasseur, team principal del Cavallino, «non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la gerarchia in pista. Finalmente l’attesa è finita. Sono trascorsi alcuni anni dall’ultima volta che l’Australia ha ospitato il round di apertura. Il circuito cittadino non è particolarmente rappresentativo di ciò che ci aspetta nel resto del campionato, ma qui l’anno scorso abbiamo fatto bene e siamo fiduciosi anche per il weekend che ci attende». Oltre che sull’esito esaltante del Gp 2024, quando ci fu la doppietta Rossa firmata da Sainz e Leclerc, la fiducia del boss di Maranello si basa sul lavoro svolto dal team: «In inverno abbiamo lavorato duramente in fabbrica e lo stesso hanno fatto i piloti». Le ambizioni sono elevate ma ci sarà da combattere, anche perché parte dell’impegno andrà rivolto alla macchina che correrà nel 2026, completamente nuova.

