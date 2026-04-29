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San Gavino.
30 aprile 2026 alle 00:11

Via al lavori per sistemare i campi da tennis comunali 

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Nuova vita per i due campi da tennis comunali di via Dante. Grazie a un bando di 300mila euro vinto dall’amministrazione comunale sono partiti i lavori e proseguono a pieno ritmo.

«Il cantiere già operativo da tempo – dice il sindaco Stefano Altea – permetterà la riqualificazione di questo impianto sportivo, degli spogliatoi e dei bagni. La durata prevista dei lavori è di 120 giorni. Confidiamo di consegnare quanto prima alle nostre società di tennis e agli amanti di questo sport un impianto completamente riqualificato. In particolare verrà rifatta la superficie dei 2 campi, sarà realizzato un terzo campo per i più piccoli, sarà riqualificata tutta l’area e infine, sarà rinnovato l'impianto di illuminazione». Il progetto di riqualificazione prevede opere di ristrutturazione e ammodernamento delle infrastrutture esistenti, con l'obiettivo di offrire spazi sportivi più funzionali e accoglienti per gli utenti di tutte le età. «In questo modo – aggiunge Altea - sarà possibile migliorare la qualità dei campi da tennis, rendendoli più sicuri e adatti a ospitare eventi sportivi di livello. La riqualificazione dei campi da tennis è solo uno dei tanti progetti che l’amministrazione intende realizzare per promuovere uno stile di vita attivo e sano. Si tratta di un grandissimo risultato di questa amministrazione che sta raccogliendo i primi importanti frutti dei primi mesi di lavoro». (g. pit.)

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