Via al festival Acustica tra arte, musica, lettura e cibo 

Al via stasera a Macomer, con uno special, il festival “Acustica”, la originale manifestazione, ideata e curata dall’associazione culturale Maart, dedicata a musica, arte, moda, pittura, lettura e cibo.

Al centro intermodale, per circa un mese, si incontreranno musicisti, cuochi, pittori e artisti per un cocktail di arte varia completamente e rigorosamente acustica. Un festival altamente culturale, che si arricchisce di suggestivi video mappiing, che trasformano gli spazi in tele dinamiche, fondendo il suono e le immagini in un viaggio creativo e immersivo.

Si inizia oggi alle 19 con l’anteprima “Max Forever”, un gruppo di musicisti che interpretano Max Pezzali, in un’intervista a cui partecipano i musicisti Paolo Zizi, Gianluigi Mannea, Sandro Pireddu, Aldo Turini, Sara Pireddu, Fabio Castia e Fabio Mastino. Curato da Azzurra Lochi, si leggeranno alcuni brani del libro di Max Pezzali, “I cowboy non mollano mai”. Tutto sarà “Acustica”, con una importante anteprima che si concluderà con degustazioni curate da Gianluca Taccori. «Il festival costituisce soprattutto un momento di incontro ed elevato spessore culturale - dice il presidente di Maart, Marco Benevole - la manifestazione va oltre il classico concerto e le iniziative culinarie e artistiche». (f. o.)

