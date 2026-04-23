VaiOnline
Automobilismo.
24 aprile 2026 alle 00:34

Via al “Costa Smeralda” 

A Porto Cervo oggi e domani la sfida delle auto da sogno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Porto Cervo. Il grande giorno è arrivato, quello del Rally Costa Smeralda Storico - “Trofeo Martini” in versione europea, nona edizione. Oggi e domani la manifestazione firmata Automobile Club Sassari porta sugli asfalti della Gallura ben 121 vetture storiche affidate ai migliori specialisti internazionali, nazionali e regionali della disciplina, che si contenderanno i preziosi punti in palio per il Campionato Europeo Auto Storiche FIA Pre 1992, per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche e per il Campionato Italiano Regolarità a Media 50 e 60.

Auto da sogno, che hanno scritto la storia dei rally e che al “Costa” si riprendono la scena e riaprono il libro dei ricordi - e ciascuno, anche solo vedendole, ripescherà i propri - di chi quelle vetture le ammirava in gara negli anni d’oro o di chi, anche se in versione stradale, e quindi più “mansueta”, le impiegava nel quotidiano. E quelle da gara, dalle inconfondibili Porsche al motore Ferrari della Lancia Stratos, dalla Toyota del favorito della vigilia, Jari Matti Latvala, alle iconiche Peugeot e alle piccole e scattanti A112 Abarth dell’omonimo trofeo, oggi e domani usciranno dalla gabbia e ruggiranno di nuovo.

Il percorso

Un programma fitto, che prevederà due tappe - oggi 60 km crono e 255 totali e domani altri 96 km crono e 260 totali - disegnate nei nastri d’asfalto che attraversano gli incantevoli paesaggi del Nord-Est della Sardegna e che ricondurranno poi gli equipaggi dove tutto, alle 12 di oggi, inizierà, con la partenza cerimoniale: il Molo Vecchio di Porto Cervo. La stessa iconica location che, come di consueto, è stata scelta anche per ospitare l’arrivo e le premiazioni, alle 16 di domani, e che, ormai da mercoledì, ospita il viavai dei concorrenti. Ieri pomeriggio, sole e brezza hanno accompagnato le operazioni di verifica, quelle che già ieri hanno richiamato sul waterfront curiosi e appassionati. Ma ci si aspetta tanta gente anche in prova, un pubblico che è chiamato come sempre al rispetto delle norme di sicurezza, su tutte evitare le aree vietate e seguire le indicazioni fornite dalle centinaia di ufficiali di gara dislocati lungo il percorso. Il programma oggi prevede i doppi passaggi sulle speciali “Aratena” (14,85 km, chiusura al traffico alle ore 11, start alle ore 13 e alle 16.40), “Monti” (7,15 km, chiusura 11.30, start 13.45 e 17.25) e “Alà dei Sardi” (8,17 km, chiusura alle 12.30, start 14.05 e 17.45), seguite dal riordino flexi con aperitivo di fine tappa nel cuore di Olbia e il rientro a Porto Cervo (ore 20.20). Sabato doppi passaggi sulle prove “Monti Canu” (10,08 km, chiusura 7.30, start 9.20 e 13), “San Pasquale” (13,62 km, chiusura 8, start 9.55 e 13.35) e “Aglientu” (24,14 km, chiusura 9, start 10.35 e 14.15).

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Le reazioni.

Comunità sotto choc: «Trovate subito il responsabile»

Davide Lao RIPRODUZIONE RISERVATA
Il delitto

«Amava il suo lavoro e inseguiva il sogno di un futuro nell’Esercito»

L’amico Riccardo Gioi, 24 anni: con me l’ultima telefonata, era sereno 
Piera Serusi
Il conflitto

Israele uccide una giornalista, in stallo i colloqui con il Libano

Nella notte l’annuncio della Casa Bianca: «Altre tre settimane di tregua» 
A Oristano le associazioni dell’emergenza-urgenza

«Basta rimborsi fissi la Regione paghi per quello che si fa»

Sistema 118, crescono le difficoltà  nel reperire volontari per il servizio 
Antonio Masala
Ospedali.

«A Nuoro mancano 100 medici»

Gianfranco Locci
l’iniziativa

Tutta l’Isola apre i “Monumenti”

Oltre 600 siti nella rassegna dedicata al patrimonio culturale sardo 