Via al “Costa Smeralda” 

Porto Cervo. Il grande giorno è arrivato, quello del Rally Costa Smeralda Storico - “Trofeo Martini” in versione europea, nona edizione. Oggi e domani la manifestazione firmata Automobile Club Sassari porta sugli asfalti della Gallura ben 121 vetture storiche affidate ai migliori specialisti internazionali, nazionali e regionali della disciplina, che si contenderanno i preziosi punti in palio per il Campionato Europeo Auto Storiche FIA Pre 1992, per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche e per il Campionato Italiano Regolarità a Media 50 e 60.

Auto da sogno, che hanno scritto la storia dei rally e che al “Costa” si riprendono la scena e riaprono il libro dei ricordi - e ciascuno, anche solo vedendole, ripescherà i propri - di chi quelle vetture le ammirava in gara negli anni d’oro o di chi, anche se in versione stradale, e quindi più “mansueta”, le impiegava nel quotidiano. E quelle da gara, dalle inconfondibili Porsche al motore Ferrari della Lancia Stratos, dalla Toyota del favorito della vigilia, Jari Matti Latvala, alle iconiche Peugeot e alle piccole e scattanti A112 Abarth dell’omonimo trofeo, oggi e domani usciranno dalla gabbia e ruggiranno di nuovo.

Il percorso

Un programma fitto, che prevederà due tappe - oggi 60 km crono e 255 totali e domani altri 96 km crono e 260 totali - disegnate nei nastri d’asfalto che attraversano gli incantevoli paesaggi del Nord-Est della Sardegna e che ricondurranno poi gli equipaggi dove tutto, alle 12 di oggi, inizierà, con la partenza cerimoniale: il Molo Vecchio di Porto Cervo. La stessa iconica location che, come di consueto, è stata scelta anche per ospitare l’arrivo e le premiazioni, alle 16 di domani, e che, ormai da mercoledì, ospita il viavai dei concorrenti. Ieri pomeriggio, sole e brezza hanno accompagnato le operazioni di verifica, quelle che già ieri hanno richiamato sul waterfront curiosi e appassionati. Ma ci si aspetta tanta gente anche in prova, un pubblico che è chiamato come sempre al rispetto delle norme di sicurezza, su tutte evitare le aree vietate e seguire le indicazioni fornite dalle centinaia di ufficiali di gara dislocati lungo il percorso. Il programma oggi prevede i doppi passaggi sulle speciali “Aratena” (14,85 km, chiusura al traffico alle ore 11, start alle ore 13 e alle 16.40), “Monti” (7,15 km, chiusura 11.30, start 13.45 e 17.25) e “Alà dei Sardi” (8,17 km, chiusura alle 12.30, start 14.05 e 17.45), seguite dal riordino flexi con aperitivo di fine tappa nel cuore di Olbia e il rientro a Porto Cervo (ore 20.20). Sabato doppi passaggi sulle prove “Monti Canu” (10,08 km, chiusura 7.30, start 9.20 e 13), “San Pasquale” (13,62 km, chiusura 8, start 9.55 e 13.35) e “Aglientu” (24,14 km, chiusura 9, start 10.35 e 14.15).