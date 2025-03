Via al conto alla rovescia per il Budoni 

Mentre si alternano sul secondo gradino del podio (una volta i galletti, poi i campidanesi), dandosi battaglia Tempio e Monastir contemporaneamente fanno il gioco, senza volerlo, del Budoni capolista, che un passo alla volta guadagna margine sulle due inseguitrici e si avvicina sempre più all’obiettivo stagionale: la promozione in Serie D. Sarebbe un ritorno nella categoria lasciata una stagione fa a causa di una retrocessione dolorosa che, se nulla dovesse cambiare nelle poche gare rimaste prima della fine del torneo (cinque), verrebbe archiviata come un brutto ricordo.

Tutto lascia pensare che andrà proprio così, perché restano in palio 15 punti e la squadra del tecnico Marcello Angheleddu, neopromossa ma costruita in modo tale da lottare per il primato, dovrebbe recuperarne la bellezza di sei solo per arrivare a pari punti, mentre i galluresi oggi sono addirittura a -8. Insomma, l’impresa sembra improba. E quindi ci si avvia verso il trionfo della capolista e uno spareggio tra la seconda e la terza, perché se il vantaggio del Tempio sulla quarta non dovesse ridursi, ora è di dieci punti, Ossese e Iglesias sarebbero escluse dai playoff.

Del resto lunedì su Radiolina, nella trasmissione L’Informatore sportivo condotta da Alberto Masu, Gianni Pittorra e Fabio Cocco, presidente e capitano della Nuorese (a metà classifica), sono stati chiari: Budoni e Monastir sono «corazzate», hanno rose che «consentono loro di fare scelte tali da non modificare la loro forza» di partita in partita. E il livello del campionato quest’anno «è molto alto, sembra una Serie D mascherata». Il Monastir «è la sorpresa tra virgolette, perché ha una squadra stellare, mentre il Budoni è da anni che gira tra Eccellenza e D». Dunque, nessuna sorpresa.

Secondo Cocco i campidanesi «per qualità e struttura della rosa» sono la squadra «più attrezzata», tanto che «a inizio torneo ero convinto che avrebbe dato punti a tutti». Ma «il Budoni è più continuo. Non è superiore al Monastir, però anche l’allenatore Raffaele Cerbone ci ha messo del suo: è molto competente, conosce la categoria, sa stare ai vertici». La promozione ancora «non è sicura», è prudente Pittorra, perché «la squadra è attrezzata ma il campionato si può perdere anche contro l’ultima. Però ha le carte in regola per la volata finale. La rosa è ampia, ha quantità e tanta qualità. Esce uno bravo ed entra uno più bravo». Insomma, il margine per Monastir e Tempio sembra minimo. Ma sino a quando l’aritmetica non emetterà il proprio verdetto, resta uno spiraglio. Cinque partite e sapremo.

