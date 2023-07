Via al Codice degli appalti, ma enti e Comuni sono in ritardo 

Via alle norme del codice appalti, che semplificano le procedure per assegnare lavoro e servizi. Ma è una partenza più che stentata, perché le “stazioni appaltanti” (Comuni, Regioni, Asl, enti e società pubbliche che affidano i lavori) devono ora ottenere obbligatoriamente una “qualificazione”: serve per avere un codice che permette di bandire gare o assegnare servizi sopra la soglia.

La procedura è quasi al palo. Secondo l'Anac, l'Agenzia anti corruzione, su 26mila soggetti obbligati, solo 2.400 hanno fatto domanda e ancora meno hanno ottenuto l'ok.

«Non ci si è investito abbastanza sul rafforzamento delle stazioni appaltanti, assumendo giovani capaci e preparati, che svolgano le gare rapidamente e risparmiando», dice presidente dell'Anac, Giuseppe Busia: «Ora dobbiamo trovare soluzioni concrete: lavoriamo con Palazzo Chigi».

Il nuovo codice parte con un macigno sulla testa. Ma le norme tendono davvero a semplificare, abbassando le soglie per l'attribuzione diretta. Pur con critiche, per i rischi di nepotismi e infiltrazioni criminali. Nel mirino gli appalti a cascata che, con i ribassi, si teme possa diminuire salari e sicurezza.

I 229 articoli partono da due principi fondamentali: il risultato - «massima tempestività e miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo» - e fiducia nella legittimità delle scelte fatte. «Per fare una gara si ri sparmieranno da sei mesi a un anno», calcola il ministro Matteo Salvini.

