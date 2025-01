Via al cimitero comunale alla sistemazione dei rubinetti  

Lavori in corso al cimitero comunale di via Marconi per la sistemazione dei rubinetti. La pressione troppo forte stava creando problemi ai frequentatori dello spazio così si sta provvedendo a sistemare dei mitigatori di potenza in modo che si possa attingere l’acqua per i vasi senza farsi una doccia imprevista.

Intanto sono stati completati i lavori di sistemazione della grande rotatoria, poco distante dall’ingresso principale, sul lato sinistro a pochi passi dalla parte monumentale, dove gli operai hanno messo in sicurezza muri e intonaci dove si affacciano i loculi. Lo spazio è stato abbellito con la piantumazione di due alberi e l’installazione di una panchina.

