Via al censimento degli impianti sportivi 

Un censimento, il primo, degli impianti sportivi in città. Non solo quelli di proprietà del Comune (compresi quelli in concessione) ma anche quelli utilizzati della Città metropolitana (alcune palestre scolastiche), quelli di quartiere, gli altri gestiti da chiese e parrochhie, quindi gli spazi all’aperto, potenzialmente fruibili da chi svolge attività sportiva, con l’obiettivo di metterli poi a disposizione (gratuitamente) della città e trasformali anche in spazi di incontro, luoghi della socialità. Ci lavora da un mese la commissione Sport, guidata da Michele Boero: per la prima volta il Comune cerca di disegnare una mappa complessiva di tutti gli impianti impianti, per capire quanti sono e dove sono, e verificare per ciascuno lo stato di manutenzione. Obiettivo: programmare gli interventi e recuperare le risorse per rimettere in sesto quelli malfunzionanti e mettere i cagliaritani nelle condizioni di praticare liberamente attività fisica e sportiva. «Partiamo dalla mappatura», spiega il presidente Boero. Che per questo lavoro utilizza un metodo scientifico (deformazione professionale, per lui che è medico, si dirà). «Abbiamo diviso la città in zone e per ognuna di queste i componenti della commissione vanno a censire le strutture presenti», spiega Boero. Nell’area della Darsena, per esempio, la commissione ha già censito sette strutture. «Se tutto andrà come deve, dovremmo riuscire a finire la ricognizione entro la fine dell’anno. Da quel momento si potrà fare una programmazione», dice ancora.

Con lo stesso metodo di lavoro la commissione cultura (presidente Marta Mereu) darà vita al “suo” censimento per mappare tutti i beni e monumenti in cittàI. ( ma. mad. )

