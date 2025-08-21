VaiOnline
Margine Rosso.
22 agosto 2025 alle 00:42

Via al censimento degli ex fortini militari 

Un censimento di tutti i fortini presenti nel territorio comunale, in modo da procedere alla loro valorizzazione. A portarlo avanti è l’associazione Amici dei fortini, assieme al Comitato di Margine Rosso che già da tempo hanno avviato un’attività di recupero dei siti militari sparsi nel territorio.

«Questa iniziativa» spiega il presidente Stefano Cogoni, «nasce dal profondo desiderio di ridare visibilità e valore a un patrimonio storico finora troppo trascurato. Ma non si tratta solo di un lavoro di appassionati: il censimento, pur essendo condotto da un gruppo di cittadini è pensato come uno strumento concreto e utile anche per l’amministrazione comunale. Infatti, il rilievo dettagliato e aggiornato dei fortini potrà fornire un prezioso supporto tecnico e documentale alla pianificazione urbanistica del Comune».

L’obiettivo, aggiunge il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «è quello di inserire queste testimonianze storiche all’interno del Puc, garantendo forme di tutela specifiche grazie a vincoli paesaggistici e culturali adeguati. Questa collaborazione tra privati e istituzioni vuole essere un modello positivo di partecipazione attiva civica, in cui il lavoro degli appassionati e studiosi del territorio contribuisce concretamente alle politiche pubbliche di tutela e valorizzazione del patrimonio storico».

