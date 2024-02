Via al cantiere sulla statale 128, semafori per la circolazione 

Ripartono i cantieri nella statale 128 alle porte di Sorgono, vicino all’ospedale San Camillo. Dopo i recenti sopralluoghi di Anas e assessorato regionale ai Lavori pubblici, l’impresa aggiudicatasi i lavori sta operando sul tracciato, in cui sono stati posizionati i semafori e la segnaletica. In corso anche interventi di pulizia lungo il vicino argine del fiume “Babbagarru”. Soddisfatto il sindaco Franco Zedde: «Dopo i gravosi cedimenti dell’asfalto e una lunga battaglia portata avanti dopo l’elezione, vediamo finalmente una luce in fondo al tunnel, grazie a 650 mila euro dell’assessorato ai Lavori pubblici. Il tracciato è essenziale per tutto il territorio». (g. i. o.)

