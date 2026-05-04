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Teulada.
05 maggio 2026 alle 00:32

Via al cantiere per la pulizia della strada provinciale 71 

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Verranno rimossi nei prossimi giorni i numerosi detriti finiti a bordo della carreggiata sulla strada provinciale 71.

Si tratta di pietre e scaglie di roccia finite a bordo strada a seguito delle piogge dello scorso inverno, in particolare nel periodo del ciclone Harry che aveva costretto la Provincia del Sulcis Iglesiente, in collaborazione con altri enti a chiudere temporaneamente la strada provinciale, in modo da poter ripulire la carreggiata. Le pietre, vista la fragilità delle pareti, hanno continuato a cadere, rendendo pericolosa la circolazione, che in questo periodo inizia ad essere molto più sostenuta. Motivo per cui l’amministrazione comunale di Teulada guidata da Angelo Milia ha provveduto a segnalare alla Provincia la pericolosità del tratto stradale che da Porto Budello, conduce verso la costa di Chia.

La Provincia, come fa sapere il consigliere con delega alla Viabilità Sasha Sais, ha inserito l’intervento nel cronoprogramma degli interventi da svolgere sulle strade provinciali. «Con la ProService - dice Sais – entro la settimana interverremo per rimuovere i detriti a bordo strada e mettere in sicurezza il tratto stradale. Un intervento simile verrà svolto anche sulla provinciale 83 per Nebida».

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