Via al cantiere per abbattere le barriere 

Dopo giorni di annunci vari e ordinanze che indicavano il divieto di sosta, ruspe e operai sono finalmente arrivati anche il via Pabillonis per abbattere le barriere architettoniche. I residenti, vedendo gli interventi nelle zone vicine, quasi non ci credevano più.

Quartucciu si sta così preparando a diventare una città più inclusiva e accogliente per chi ha difficoltà motorie. Il progetto da 600mila euro prevede la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche in buona parte del centro urbano. Un restyling dei marciapiedi che necessitano di interventi di eliminazione di barriere esistenti e del rifacimento dei percorsi ma anche la realizzazione di parcheggi e cunette laterali per la regimentazione delle acque e la predisposizione di sotto servizi.Oltre via Pabillonis l’intervento riguarda via Cesare Serra, via Mogoro, via Quartu, via Chiaramonti, via Nulvi, via Marrubiu, via San Basilio e via Selargius.

