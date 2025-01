Via al cantiere nel ponte sulla Sp43 

Cantiere avviato e aree di intervento delimitate: iniziano i lavori di manutenzione del ponte sul Rio Fluminimannu lungo la Strada provinciale 43 che collega la zona est di Villamar con Segariu, la strada per Gesico e la Trexenta, quella di collegamento alla Statale 197 e le campagne circostanti. Vari i problemi da risolvere: in diversi punti, specialmente nei cordoli laterali, il copriferro risulta distaccato compromettendo la protezione delle armature in acciaio; ci sono infiltrazioni per assenza di un sistema di drenaggio, calcestruzzo e armature, spalle e pile in cemento armato sono degradati, i dispositivi di appoggio in piombo sono corrosi. Per l’intervento di messa in sicurezza e ripristino la Provincia del Medio Campidano ha impegnato 871 mila euro.

Storia e caratteristiche

Progettato nel 1959 dall'ingegner Giuseppe Manca, dopo cinque anni di costruzione il ponte (cinque campate, lunghezza complessiva 98 metri) è stato collaudato nel luglio del ‘65. «L’obiettivo dell’intervento – spiega l’amministratore straordinario della Provincia, Roberto Cadeddu – sono il ripristino della funzionalità e l’adeguamento alle norme, senza modifica della sezione idraulica di deflusso». Negli ultimi decenni, la mancanza di manutenzione adeguata ha portato a un progressivo degrado strutturale. Tempo e condizioni ambientali hanno lasciato il segno. «Da quando mi sono insediato – aggiunge Cadeddu – ho posto un’attenzione particolare a strade e infrastrutture del Medio Campidano. Il nostro obiettivo principale è metterle gradualmente in sicurezza».

Disagi e pazienza

Soddisfazione nelle parole di Pietro Paschina, ex vicesindaco che si è occupato della questione: «I lavori sono necessari per la messa in sicurezza del ponte e – avverte – dureranno parecchi mesi». L’amministrazione comunale concorda sul fatto che le maestranze creeranno per alcuni mesi dei disagi alla popolazione e alle attività economiche: «Pazientiamo tutti. Siamo soddisfatti per le risorse stanziate dalla Provincia», commenta l’attuale vicesindaco Pierpaolo Porcu.

Giunzioni da sostituire

Tra le principali operazioni previste, l’eliminazione delle giunzioni strutturali e la sostituzione dei dispositivi di appoggio in piombo con nuovi supporti resistenti alla corrosione. In programma il risanamento delle parti di calcestruzzo degradato e un rinforzo strutturale: alcune travi portanti e la pila principale saranno rinforzate con tessuti in fibra d’acciaio galvanizzato e sarà installato un sistema di drenaggio con griglie e tubazioni in pvc. Successivamente è prevista la bitumazione del piano stradale.

La minoranza

Anche la minoranza in Consiglio comunale esprime soddisfazione per l’intervento. «Il ponte – osserva Valerio Porcu – è attraversato quotidianamente da auto e mezzi pesanti da e verso il paese. Speriamo che a questo intervento possano seguirne altri, impellenti e necessari, su strutture e infrastrutture come scuole e strade di proprietà della Provincia».

