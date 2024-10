Via al Cammino di San Saturnino 

In quei luoghi dove ancora le tradizioni si intrecciano con la spiritualità, prende vita l’ottava edizione del Cammino di San Saturnino. Da domani e fino a mercoledì 30, questa manifestazione si trasformerà in un ponte che collega le anime di Cagliari e della Sardegna intera, offrendo a fedeli e partecipanti un’opportunità di riflessione e riscoperta. Promossa dall’Associazione Athanatos, in collaborazione con le Diocesi locali e la direzione regionale Musei Sardegna, il Cammino è un omaggio al patrono di Cagliari e Isili, il Santo che ha forgiato l’identità culturale di questi territori.

Sei giorni di eventi

Il Cammino si inaugurerà simbolicamente domani, con la cerimonia di vestizione del simulacro del Santo. Questa prima tappa sarà solo l’inizio di sei giorni di eventi immersivi, che condurranno i fedeli e non solo in un itinerario ricco di storia, folklore e spiritualità. Un prologo significativo ha già avuto luogo lo scorso 28 settembre con l’apertura straordinaria della Basilica di San Saturnino.

Il percorso attraverserà 13 comuni, ognuno custode di tradizioni e storie affascinanti. Da Ozieri, con la visita al Museo Diocesano, a Benetutti, dove verrà inaugurato un murale in onore del Santo, ogni tappa offrirà un’opportunità per immergersi nell’autenticità della cultura e delle tradizioni dell’Isola. A Gergei, il gemellaggio con “Saboris Antigus”, invece, arricchirà l’esperienza con danze e musica tradizionali, mentre a Isili si svolgerà una ciclo-pedala di 30 chilometri culminante in un corteo solenne verso il lago di San Sebastiano, in un abbraccio di fede e comunità. Quest’anno, una novità importante sarà la tappa a Quartu, dove il 29 ottobre si svolgerà una messa nella basilica di Sant’Elena, seguita dai festeggiamenti presso la casa museo di Sa Domu ’e Farra.

La sei giorni si concluderà il 30 ottobre, giorno della festa del santo, con una celebrazione che riunirà i fedeli in un momento di profonda devozione. La messa, officiata dall’Arcivescovo Giuseppe Baturi sarà preceduta da una suggestiva processione che dalla Cattedrale arriverà fino alla Basilica intitolata al Santo, attraversando il centro storico cittadino.

Partecipazione

Daniela Noli, presidente dell’Associazione Athanatos, descrive il Cammino come un’opportunità per ricucire il legame tra Cagliari e i piccoli centri della Sardegna. «Ogni anno, grazie al supporto di parroci e sindaci, questo progetto cresce, offrendo un’opportunità di riscoperta delle nostre tradizioni e del nostro patrimonio culturale», afferma, sottolineando l’importanza della partecipazione della comunità. Ogni passo lungo questo cammino sarà l’occasione per esplorare non solo le bellezze paesaggistiche, ma anche il ricco arazzo di storie e tradizioni che rendono la Sardegna una regione unica, promuovendo così un turismo culturale, sostenibile e responsabile, valorizzando soprattutto le zone dell'entroterra.

