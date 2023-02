Via al bando per le nomine provvisorie di due medici di famiglia 

Due incarichi provvisori per medico di medicina generale, uno per Calasetta e l’altro per Sant’Antioco.

Sono i posti messi a bando dall’azienda sanitaria locale, riservati al distretto delle isole del Sulcis. Incarichi la cui provvisorietà andrà a scadere quando verranno nominati i medici titolari delle sedi vacanti ormai da due anni. Plaude “Cittadinanzattiva” che da qualche tempo è sbarcata nel sulcis con l’idea di costituire una sede. Hanno già aderito 80 persone e fra queste, coloro che che a Calasetta dopo aver ricorso al giudice per la mancanza di medici, furono costretti a pagare anche le spese processuali.

Ora, tutta la vicenda della carenza dei medici nei due centri isolani e in particolar modo a Calasetta, è stata presa in mano da Cittadinanzattiva che, il 10 marz,o terrà una assemblea di costituzione dell’associazione e ha affidato ai propri legali il compito di assistere al costituendo comitato civico dell’arcipelago sulcitano. «Il nostro merito - dice Ester Fadda, capogruppo di opposizione a Sant’Antioco - è stato quello di stimolare il dibattito e favorire gli incontri con i cittadini che hanno consentito di maturare una nuova idea di difesa dei diritti dei cittadini, assieme a cittadinanzattiva». (s. g.)

