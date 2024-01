Via al bando per le bonifiche 

Just Transition Fund per il Sulcis, si parte dalle bonifiche. Il cammino della Transizione Giusta, voluta e finanziata dall’Unione Europea per le aree coinvolte nella decarbonizzazione, nel Sulcis inizia dalle bonifiche e dalla decontaminazione di siti dismessi con il ripristino dei terreni. Il 31 gennaio il Centro di programmazione regionale pubblicherà sul sito della Regione l’avviso per la presentazione della manifestazione di interesse per la realizzazione di interventi di bonifica e decontaminazione, con una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro.

Il bando

«L’avviso è rivolto alle amministrazioni locali del Sulcis Iglesiente - si legge nella comunicazione della Regione - e ad altri enti pubblici che hanno la titolarità dell’area oggetto di intervento». I Comuni che potranno presentare proposte, a partire dalla pubblicazione del 31 gennaio, sono Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas. Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio.

I finanziamenti

Il Just Transition Fund ha messo a disposizione un miliardo di euro per Taranto e il Sulcis, le due aree maggiormente interessate dagli effetti sociali della decarbonizzazione. Al Sulcis Iglesiente sono stati destinati 367 milioni che si articoleranno in tre grandi obiettivi: il 30 per cento delle risorse sarà impiegato per ambiente ed energia, il 28 per cento per la diversificazione economica e il 32 per cento per mitigare gli effetti economici ed occupazionali prodotti dalla transizione. Le linee principali del JTF per il Sulcis riguardano in particolare le energie rinnovabili, la bonifica dei siti da destinare a nuove attività economiche e la promozione e il supporto delle comunità energetiche. I 367 milioni destinati al piano territoriale del Sulcis devono essere spesi entro il 2026. Lo scorso ottobre, con l’approvazione di una delibera di Giunta, la Regione ha individuato il Centro regionale di programmazione quale organismo intermedio nella gestione del piano territoriale. Il Jtf può partire: il 31 gennaio sarà pubblicato l’avviso per le manifestazioni di interesse su bonifiche e decontaminazioni dei siti dismessi.