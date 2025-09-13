Via al bando per i parcheggi interrati 

Arriva il momento della verità per i parcheggi interrati di viale Dante, via dei Mille e del Mercato Civico. Il settore delle Infrastrutture per la Mobilità e al Traffico indice la gara per l’affidamento della concessione, che prevede anche il servizio di bike sharing, in vigore dall’inizio del prossimo anno. Pochi mesi fa la giunta comunale aveva scelto di dare il via libera a una nuova gara, stabilendo che la gestione dovesse essere di 36 mesi, periodo attraverso cui realizzare, con lo strumento del project financing, i necessari lavori di ammodernamento e di adeguamento strutturale. In tal senso si era deciso di allungare il contratto di Apcoa, attuale gestore, fino al 31 dicembre del 2025, arco temporale in cui la società ha messo a punto alcune migliorie come l’installazione di telecamere e una maggiore vigilanza. Proprio Apcoa, insieme a Saba Italia, sono le due probabili pretendenti alla vittoria del bando e chi prevarrà, con l’offerta economicamente più vantaggiosa, dovrà farsi carico dei costi di gestione. Il valore della concessione è di 2 milioni e 700mila euro e si tratta, come specifica la determinazione, di un lotto unitario. Sono contemplate nella gara anche le agevolazioni tariffarie, sul solo autosilos del Mercato, destinate ai residenti del centro penalizzati dai parcheggi che verranno a mancare per i diversi cantieri stradali pronti a partire a breve.

