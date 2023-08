Via al bando, 40 milioni di euro per assumere nel turismo  

Le imprese del settore turistico possono contare su 40 milioni di euro per il 2023 destinati all'assunzione, dal 1 marzo al 31 ottobre, di giovani sotto i 35 anni di età o disoccupati over 35, con contratti a tempo determinato della durata di almeno un mese, e a tempo indeterminato, pieno o part time. È il nuovo bando “Destinazione Lavoro” lanciato dall'assessorato regionale guidato da Ada Lai: «Un intervento importante per sostenere il costo del lavoro della filiera turistica per l'annualità in corso - commenta l'assessora -. Una dotazione economica ingente, a valere interamente sul Fse+ 2021-2027, per supportare le imprese del comparto turistico, un settore fondamentale per la nostra economia».

Le domande possono essere presentate dall'11 e 12 settembre da imprese della filiera turistica, cioè «l'insieme delle imprese attive in Sardegna, che offrono beni o servizi in prevalenza ai turisti o che svolgono attività legate alla produzione e alla commercializzazione di servizi turistici», si legge nel bando.

Per ciascuna assunzione, sarà erogato un finanziamento parametrato alle fasce della retribuzione lorda e alla tipologia di aiuto richiesto, che può variare da un minimo di 213 euro a un massimo di 854 euro, nell'ipotesi di aiuti in regime di esenzione e un minimo di 400 euro a un massimo di mille, nell'ipotesi di aiuti concessi in regime de minimis, si legge in una nota della Regione. Ma sul bando Destinazione Lavoro pesa l'annualità 2022: le domande non sono ancora nemmeno state inoltrate a causa di ripetuti tilt del sistema informatico della Regione e dei tre click day andati a vuoto prima della sospensione, con le reazioni di rabbia degli operatori. «Stiamo risolvendo gli aspetti tecnici - spiega l'assessora - e appena sarà di nuovo tutto a posto si ripeterà l'invio delle domande, forse nello stesso periodo del nuovo bando, siamo in contatto con gli operatori e comunichiamo ogni passo».

