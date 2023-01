Via ai progetti anti-allagamenti 

Come accade spesso durante le giornate di pioggia intensa, spesso i canali tombati presenti in alcune zone del centro abitato di Guspini non reggono la quantità di acque meteoriche: ne consegue che alcune parti del paese montano siano suscettibili di allagamento. Ciò preoccupa residenti e amministratori. A preoccupare ancor di più la squadra guidata dal sindaco Giuseppe De Fanti è l’importo dei lavori presunto, indicato in uno studio di fattibilità redatto dai tecnici comunali. Si parla di quasi 2 milioni e 600mila euro. «Importi fuori dalla portata del bilancio comunale», ammette l’assessore ai lavori pubblici Marcello Serru. Ma ci sono novità. Lo studio è stato inoltrato all’assessorato ai Lavori pubblici della Regione per una richiesta di finanziamento. Richiesta accolta, ma parzialmente. La Regione stanzierà, per ora, 230mila euro: quasi il 10 per cento del totale presunto, che servirà alla redazione dei successivi livelli di progettazione.

I problemi

Le zone da bollino rosso indicate nello studio di fattibilità sono quelle legate al corso del rio Cabras, che attraversa la zona di “Su Legau” arrivando al quartiere di Is Boinargius, lambendo la lottizzazione verso via Malagoli, causando locali allagamenti e disagi. Le acque convogliate dal rio Cabras e incanalate sotto la viabilità urbana non risultano completamente contenute dalle opere idrauliche.

Il giorno della paura

I problemi si manifestano soprattutto in occasione di eventi meteorici rilevanti: i canali tombati di Guspini, a causa di sezioni insufficienti o spesso ostruite, non sono in grado di contenere la portata eccezionale dovuta alle piogge e nel caso di eventi di ampia portata le abitazioni frontiste che stanno nella zona sono da considerarsi a rischio.