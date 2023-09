Via ai nuovi servizi rivolti ai giovani 

Ad Abbasanta è stato inaugurato pochi giorni fa il polo educativo e, a breve, partirà il nuovo servizio dedicato allo spazio giovani. Quest’ultimo, insieme al servizio educativo e alla ludoteca, è stati sistemato nei locali dell’ex mattatoio comunale. «Abbiamo voluto localizzare in un’unica area tutti i servizi sociali rivolti ai bambini e ai ragazzi per dare anche un carattere di continuità alle proposte fatte», spiega l’assessora alle Politiche sociali, Alessandra Manca. Una quarantina i bambini iscritti in ludoteca attiva dal lunedì al venerdì in giornate diverse a seconda della fascia d’età.

Dal 4 ottobre partirà invece lo Spazio giovani, un servizio rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 10 e i 14 anni. Le attività si svolgeranno mercoledì dalle 17 alle 19; le iscrizione potranno essere presentate sino a lunedì 2 ottobre. «Il progetto – precisano dal Comune diretto da Patrizia Carta - è prioritariamente rivolto ai minori residenti, anche se potranno essere accolti i giovani non residenti ma frequentanti le scuole ad Abbasanta». Le domande di iscrizione potranno essere messe nella cassetta postale all'esterno del Municipio o all'indirizzo sociale@comune.abbasanta.or.it.

