Via ai lavori tra Chilivani e Golfo Aranci 

I primi operai hanno iniziato a lavorare ieri notte: fino a domenica il tratto di ferrovia tra Chilivani e Golfo Aranci sarà off limits per una serie di lavori programmati da Rfi. I cantieri consentiranno di aumentare la velocità massima dei treni (in alcuni casi fino a 140 km all’ora).

«Questi interventi, insieme ai progetti di upgrade infrastrutturale e tecnologico attualmente in corso, porteranno alla realizzazione di condizioni per la riduzione dei tempi di percorrenza», fa sapere Rfi.

Sempre in questi giorni nella stazione di Olbia Terranova, verrà attivato al servizio viaggiatori il quartio binario e il relativo sottopasso, prima tappa di avvicinamento verso la tratta tra la città e l’aeroporto Costa Smeralda. Nelle prossime settimane verrà installata anche la nuova pensilina ed il percorso pedonale diretto su Corso Umberto I per collegare la nuova stazione con il cuore della città.

Si realizzeranno poi anche interventi di manutenzione straordinaria sui ponti e opere per migliorare le condizioni di sicurezza in caso di dissesto idrogeologico. «Per consentire l’operatività dei cantieri – attivi per 78 ore consecutive e che vedranno all’opera oltre 150 tra personale di sette Imprese appaltatrici e tecnici di Rete Ferroviaria Italiana - la circolazione dei treni sarà sospesa e i collegamenti saranno garantiti dal Regionale di Trenitalia con autobus». Il valore dei lavori ammonta a circa 10 milioni di euro finanziati anche con fondi regionali.

