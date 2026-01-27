Via ai lavori sulle strade lungo il mare di Santa Maria Navarrese 

Partiranno a breve i lavori di sistemazione delle strade in Viale Plammas e Via Lungomare a Santa Maria Navarrese. Lo ha comunicato l’Ufficio tecnico del comune di Baunei nei giorni scorsi, precisando che “i lavori previsti termineranno entro il mese di febbraio”. Nella delibera di Giunta è specificato che “le opere di completamento, dell’importo complessivo di 81.836 euro, riguardano i lavori di rifacimento della sovrastruttura stradale nel Viale Pedras, nel Viale Plammas e un tratto della Via Lungomare Montesanto”.

I lavori nella parte alta di Viale Plammas andranno a completare l’intervento iniziato due anni fa nel punto in cui si incontrano, in una rotonda, cinque strade urbane del borgo turistico e dove negli anni scorsi (nell’ambito di un intervento di mitigazione del rischio idraulico), è stato incanalato per un lungo tratto il Rio Su Rele, che sfocia nella vicina spiaggia di San Giovanni, a fianco del porticciolo. In Via Lungomare i lavori interesseranno il lungo tratto rettilineo che si sviluppa parallelo alla spiaggia Centrale, dall’incrocio per Lotzorai fino ai parcheggi vicini all’antica chiesa medievale di Santa Maria di Navarra, davanti all’ingresso della strada principale che porta alla Torre Spagnola. (gm.p.)

