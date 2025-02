Via ai lavori sulle aiuole, in via Italia spariranno le transenne 

Le transenne sono lì da anni. Da quando le radici hanno sollevato la pavimentazione e si erano intrecciate con i cavi elettrici sotterranei, mettendo in pericolo la sicurezza dei pedoni. Ora l’amministrazione comunale interviene per sistemare le aiuole ed eliminare così le transenne. «Si tratta di un intervento necessario per il decoro urbano e per la sicurezza dei cittadini di Pirri, che verrà portato a termine in poco tempo grazie alla collaborazione di tutte le parti coinvolte», spiega Giovanni Porrà, consigliere comunale (Cagliari avanti). «Siamo ben contenti che questi lavori siano iniziati», gli fa eco la presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca. «Ringrazio per l’attenzione riportata dall’amministrazione comunale per una situazione che era molto delicata e precaria. Negli anni passati abbiamo cercato di sollecitare l’amministrazione precedente, ma l’intervento ha richiesto diverso tempo perché ha riguardato anche più enti. Chiediamo ai cittadini», conclude la presidente Manca, «ancora un po’ di pazienza per il rifacimento dei sottoservizi e dei marciapiedi che verranno realizzati una volta avviati i lavori sul dissesto idrogeologico».

