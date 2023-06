Via ai lavori sulla Statale 195: «La strada sarà più sicura»  

Partiranno nei prossimi giorni, con l’avvio del cantiere nella via Porto Botte a San Giovanni Suergiu, i lavori per la realizzazione dei parcheggi nella strada principale del paese. Lavori che prevedono la riduzione dei marciapiedi già esistenti e il recupero di aree di sosta, che vedranno interessato il tratto, dall’incrocio con via Mazzini fino allo svincolo con la via Roma, per una lunghezza di oltre seicento metri lineari.

I lavori sulla Statale 195 sarebbero dovuti iniziare oltre un mese fa, ma non sono partiti per non creare intralcio ai mezzi militari di passaggio, da e per il poligono di Capo Teulada dove si sono svolte le recenti esercitazioni della Nato.

«Un progetto a cui lavoriamo da tempo – spiega la sindaca Elvira Usai - con un importo di 310mila euro ci consentirà di avere circa 70 parcheggi lungo l'arteria più trafficata del paese. In effetti è la nostra è la porta d'ingresso e dobbiamo tutelare la sicurezza delle attività commerciali che si affacciano su quel tratto di stra, e di chi ci transita per lavoro, per turismo oltre che gli ordinari mezzi di soccorso e militari».

Purtroppo, non mancheranno i disagi per il traffico. L’amministrazione comunale chiede ai cittadini e commercianti «di avere pazienza. Si tratta di lavori molto importanti per il paese e una volta ultimati la circolazione stradale sarà certamente più sicura e senza disagi»

