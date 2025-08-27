VaiOnline
Sestu.
28 agosto 2025 alle 00:28

Via ai lavori sulla rete idrica colabrodo 

Rinnovamenti in corso per la rete idrica di Sestu. Gli operai di una ditta incaricata da Abbanoa sono in piena attività in via della Resistenza per un intervento di grandi dimensioni. Su tutta la strada viene infatti sostituita la vecchia conduttura.

«Nell’ottica della programmazione di interventi finalizzati all’efficientamento idrico, Abbanoa è intervenuta in una delle zone più critiche della nostra città, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e ridurre le dispersioni», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. I lavori sono iniziati lunedì, il cantiere dovrebbe chiudere tra qualche giorno, ed è previsto il divieto di sosta. I cittadini intanto sperano che le operazioni continuino anche fino alla vicina via Brigata Sassari dove recentemente si sono verificate diverse perdite, ma al momento questo punto non è stato messo in calendario. Continuano così le attività per rinnovare una rete idrica colabrodo.

