Via ai lavori sulla provinciale 15 «Cantieri chiusi in primavera» 

Al via da ieri mattina i lavori per la riqualificazione della strada provinciale 15 nel tratto di circa cinque chilometri che dalla rotatoria di Sa Funtanedda, porta a Maracalagonis dopo l’attraversamento della rotonda di Gannì, sulla vecchia Orientale.

Si tratta di una strada particolarmente trafficata e insidiosa, teatro di tante tragedie, e che porta al litorale di Margine Rosso. I lavori, programmati dalla Città Metropolitana e finanziati dal ministero delle Infrastrutture per un milione 918 mila euro, prevedono come ricorda il dirigente della stesso ente, Paolo Mereu, «il rifacimento del fondo stradale, la pavimentazione in calcestruzzo delle banchine che consentirà il transito anche a ciclisti e pedoni, la sagomatura delle cunette, la manutenzione delle barriere stradali esistenti e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale su tutta la carreggiata».

I lavori della provinciale 15 hanno già interessato il tratto da Sinnai alla zona industriale e dalla rotatoria per la circonvallazione per Settimo, sino a Maracalagonis e al tratto di circonvallazione dello stesso abitato dove sono stati già spesi oltre un milione di euro.«Si tratta – dice il delegato alla viabilità della Città metropolitana, Antonello Floris -, di un intervento attesissimo. Vogliamo migliorare la sicurezza, nonché ridurre i tempi di percorrenza, per i pendolari che ogni giorno utilizzano questa strada. Contiamo di chiudere il cantiere entro la primavera del 2024».

